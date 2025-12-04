  2. আন্তর্জাতিক

এবার চীনে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
এবার চীনে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প
চীনে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প/ ছবি: ইউএসজিএস

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলে আঘাত হেনেছে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে চায়না আর্থকোয়েক নেটওয়ার্কস সেন্টার (সিএনইসি)।

সংস্থাটি জানায়, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ৪৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ৪৪ মিনিট) চীন-কিরগিজস্তান সীমান্তের কাছে আখছি কাউন্টিতে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।

এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা ভবনধসে পড়ার খবর পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অঞ্চলটিতে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে।

আরও পড়ুন>>
পশুপাখি কি ভূমিকম্প আগাম টের পায়?
ভূমিকম্পের পর ‘আফটারশক’ কেন হয়, কতবার হতে পারে?
ফ্যাক্ট চেক/ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কি সত্যিই সম্ভব?
ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের

এদিকে, বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদী জেলার শিবপুরে।

সূত্র: রয়টার্স
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।