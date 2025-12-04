এবার চীনে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প
চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলে আঘাত হেনেছে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে চায়না আর্থকোয়েক নেটওয়ার্কস সেন্টার (সিএনইসি)।
সংস্থাটি জানায়, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ৪৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ৪৪ মিনিট) চীন-কিরগিজস্তান সীমান্তের কাছে আখছি কাউন্টিতে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা ভবনধসে পড়ার খবর পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অঞ্চলটিতে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদী জেলার শিবপুরে।
সূত্র: রয়টার্স
