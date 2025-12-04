  2. আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরে পুতিনকে জড়িয়ে ধরলেন মোদী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি নরেন্দ্র মোদীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া।

দিল্লি বিমানবন্দরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে চমকপ্রদভাবে স্বাগত জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পুতিনের আগমনে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। এরপর পুতিন প্লেন থেকে নামার পর তাকে জড়িয়ে ধরেন মোদী। করেন শুভেচ্ছা বিনিময়।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম স্পুটনিক জানায়, এই ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোদী প্রোটোকল ভেঙেছেন এবং এই অপ্রত্যাশিত অভিনন্দন রুশ প্রতিনিধিদলকে বিস্মিত করেছে। তারা আগে থেকে মোদীর সরাসরি স্বাগত জানানোর পরিকল্পনার বিষয়ে জানতো না।

বিজেপিও এক্স–এ পোস্ট করে জানিয়েছে, সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেই পুতিনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দুই দিনের সফরে পুতিন ২৩তম ভারত–রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেবেন। বৃহস্পতিবার রাতে পুতিন ও মোদী ব্যক্তিগত ডিনারে মিলিত হবেন। যদিও বিস্তারিত জানা যায়নি, ডিনারটি হবে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে।

বিমানবন্দর থেকে তারা একই গাড়িতে রওয়ানা দেন। এর আগে গত সেপ্টেম্বর চীনে এসসিও সম্মেলনের সময় পুতিন নিজের গাড়িতে মোদীকে একসঙ্গে যাত্রার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত–রাশিয়া তেল বাণিজ্যকে লক্ষ্য করে আরোপিত শুল্ক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিল।

শুক্রবার দুই নেতার মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

ভারত ও রাশিয়া বর্তমানে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে কাজ করছে। ভারত মাছজাত পণ্য, আলু, ডালিম, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ভোক্তা পণ্য ও ওষুধ রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা আমদানি বাড়াচ্ছে।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

