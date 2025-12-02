ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কোটি টাকার সোনা উদ্ধার, গ্রেফতার ২
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আবারও কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এসময় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ভারতীয় চোরাকারবারিকেও।
বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত রোববার (৩০ নভেম্বর) ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ঘোজাডাঙ্গা ফাঁড়ির জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পান, দুই ভারতীয় চোরাকারবারি বাংলাদেশ থেকে সোনা নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাকে ঘোজাডাঙ্গা চেকপোস্ট অতিক্রমের চেষ্টা করছে।
সেই অনুযায়ী তারা সতর্ক হন। এরপর সন্দেহজনক ট্রাকটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় ট্রাকের কেবিনে লুকানো একটি প্যাকেট পান বিএসএফ সদস্যরা। এর মধ্যে থেকে তারা ২০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেন। এরপর দুই চোরাকারবারিকে গ্রেফতার ও ট্রাকটি জব্দ করা হয়।
জব্দ করা মোট সোনার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি রুপি। জব্দ সোনা এবং ট্রাকসহ দুই ভারতীয় চোরাকারবারিকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
