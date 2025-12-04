  2. আন্তর্জাতিক

পেন্টাগনের বিরুদ্ধে মামলা করলো নিউইয়র্ক টাইমস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পেন্টাগনের বিরুদ্ধে মামলা করলো নিউইয়র্ক টাইমস
পেন্টাগন/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

পেন্টাগনের নতুন রিপোর্টিং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। পত্রিকাটি বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জানায়, নতুন নীতিমালা তাদের সাংবাদিকদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

গত অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, সাংবাদিকদের একটি অঙ্গীকারনামায় সই করতে হবে যেখানে বলা আছে তারা অনুমোদনবিহীন কোনো তথ্য সংগ্রহ করবেন না।

এছাড়া কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সাংবাদিকদের প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে—যা আগের নির্দেশনার তুলনায় বড় পরিবর্তন।

দ্য গার্ডিয়ান, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন, রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, এনপিআরসহ একাধিক মার্কিন সংবাদমাধ্যম এই নতুন শর্তে সই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মামলায় নিউইয়র্ক টাইমস আদালতের কাছে পেন্টাগনকে এই নীতিমালা প্রয়োগ বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেছে।

পত্রিকাটি বলেছে, সরকার যে কোনো প্রশাসনের পক্ষ থেকেই যখনই গণমাধ্যমকে সীমিত করার চেষ্টা হয়েছে, তারা সেটিকে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা করবে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।