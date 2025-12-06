সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
হাসিনাকেই ঠিক করতে হবে তিনি কতদিন ভারতে থাকবেন: জয়শঙ্কর
শেখ হাসিনাকেই ঠিক করতে হবে তিনি কতদিন ভারতে থাকবেন বলে মন্তব্য করছেন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং যে পরিস্থিতিতে তিনি দেশটিতে এসেছেন সেটিই মূলত তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে।
শ্রীলঙ্কা/ বন্যা পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কা, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১১
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় শনিবার(৬ ডিসেম্বর) পর্যন্ত ৬১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ২১৩ জন। এছাড়া কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টিপাত ও পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানল, পুড়ছে বসত-বাড়ি
অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের মিড নর্থ ও সেন্ট্রাল কোস্ট এলাকায় ভয়াবহ দাবানলে অন্তত ১৬টি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং আরও বহু বাড়ি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।
এশিয়ায় আমেরিকার সবচেয়ে পুরোনো মিত্রও কেন চীনের দিকে ঝুঁকছে?
এশিয়ায় আমেরিকার সবচেয়ে পুরোনো মিত্র হিসেবে পরিচিত থাইল্যান্ড এখন দ্রুত চীনের দিকে ঝুঁকছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা তিন ক্ষেত্রেই এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখলেও এখন থাইল্যান্ডের ঝোঁক যে শক্তিশালী প্রতিবেশী চীনের দিকেই বেশি, দেশটির সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে।
আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ৪
সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় চার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আফগান কর্মকর্তারা। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।
চলতি বছর ৩ হাজারের বেশি ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
২০২৫ সালে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ১৫৫ ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহ সংসদে এ তথ্য জানিয়েছেন।
সিরিয়ার ওপর থেকে এবার নিষেধাজ্ঞা সরালো কানাডা
সিরিয়াকে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনকারী রাষ্ট্র তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে কানাডা এবং হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর সন্ত্রাসী সংগঠন পরিচয়ও প্রত্যাহার করেছে দেশটি।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে ‘না’ যুক্তরাজ্যের ৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে
যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি আবেদন বাতিল ও স্থগিত করছে। এ তালিকায় আছে পাকিস্তানি শিক্ষার্থীরাও। দেশটির অভিবাসন নীতি আরও কঠোর হওয়ার পর ‘ভিসা অপব্যবহার’ নিয়ে উদ্বেগ থেকে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এ খবর প্রকাশ করেছে।
‘শান্তি’ পুরস্কার পেলেন ট্রাম্প
বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের দিন মুর্শিদাবাদে ‘হাই অ্যালার্ট’
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির ঘোষণা দিয়েছিলেন, শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলডাঙা-২ নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি এলাকায় নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এরপরেই তাকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। সেই খবর শুনে তিনি জোর গলায় ঘোষণা দেছেন, নির্ধারিত দিনেই বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।
