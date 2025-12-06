গাজায় গণহত্যার ভিডিও দেখিয়ে অস্ত্র বিক্রি করছে ইসরায়েল

গাজায় গণহত্যার ভিডিও দেখিয়ে অস্ত্র বিক্রি করছে ইসরায়েল
নিজেদের তৈরি অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রিতে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে গাজার গণহত্যায় ব্যবহৃত এসব অস্ত্রের ভিডিও দেখিয়েছে ইসরায়েল। তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় গত সপ্তাহে ইসরায়েল ডিফেন্স টেক উইক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইউরোপ ও এশিয়া থেকে দুই হাজারের বেশি প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন।
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে এমন ভিডিও দেখানো হয় যেখানে দুটি ইসরায়েলি ড্রোন গাজার একটি ভবনে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটায়। গাজায় গণহত্যা পরিস্থিতিতেও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে বিদেশি অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।
জানা গেছে, উজবেকিস্তান, সিঙ্গাপুর ও ভারতের পাশাপাশি ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ এ প্রদর্শনীতে ইসরায়েলি অস্ত্র কিনতে অংশ নিয়েছে। এছাড়া যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের কর্মকর্তারা এ ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেছেন।
মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে নরওয়ের সার্বভৌম তহবিল ইসরায়েলের ৫টি ব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাটারপিলার কোম্পানিতে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করলেও নরওয়ের কর্মকর্তারা ইসরায়েলের এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছেন।
বিশ্বব্যাপী জরিপে দেখা গেছে, ইসরায়েলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দ্রুত বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রেও তরুণ রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ইসরায়েল বিরোধী মনোভাব তীব্রভাবে বেড়েছে।
এত সব বিরোধিতার পরেও সরকারি পর্যায়ে ইসরায়েলি অস্ত্রের চাহিদা রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালে ইসরায়েলি অস্ত্র রফতানি ১৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে যা ইসরায়েলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে ৫৭ শতাংশ ছিল ১০ কোটি ডলার বা তার বেশি মূল্যের মেগা ডিল।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত গাজায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭০ হাজার ১০০ মানুষের, আহত হয়েছেন ১ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি।
সূত্র : মিডল ইস্ট আই
কেএম