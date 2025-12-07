শ্রীলঙ্কায় বন্যার মধ্যেই বিপদ বাড়াচ্ছে বৃষ্টি, নতুন করে ভূমিধসের শঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় বন্যার মধ্যেই বিপদ বাড়াচ্ছে বৃষ্টি, নতুন করে ভূমিধসের শঙ্কা
শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার ধ্বংসযজ্ঞের এক সপ্তাহ পরও স্থিতিশীল হয়নি পরিস্থিতি। দ্বীপজুড়ে টানা বর্ষণে এরই মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়া পাহাড়ি ঢাল আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় রোববার (৭ ডিসেম্বর) নতুন করে ভূমিধসের সতর্কতা জারি করেছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি)।
ডিএমসি জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় পার্বত্য অঞ্চলসহ উত্তর-পশ্চিম মধ্যাঞ্চলে ভারী বৃষ্টির কারণে নতুন করে ভূমিধসের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বহু এলাকায় পাহাড়ি গ্রাম ও সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় প্লেন ও হেলিকপ্টার দিয়ে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে।
শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাবে সৃষ্ট সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১৮ জনে দাঁড়িয়েছে। চলমান এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। শুধু কেন্দ্রীয় চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকাতেই প্রাণ হারিয়েছেন ৪৬৪ জন। নিখোঁজ রয়েছেন আরও ২০৯ জন।
রোববার মিয়ানমার থেকে সহায়তা নিয়ে একটি প্লেন কলম্বোয় অবতরণ করেছে বলে জানিয়েছে লঙ্কান বিমান বাহিনী। এর আগে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ জরুরি ত্রাণ পাঠিয়েছে।
ডিএমসি জানিয়েছে, পানি নামতে শুরু করায় রাষ্ট্র-পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত মানুষের সংখ্যা কমে এক লাখে নেমে এসেছে। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭৫ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি, এর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে।
প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের পর শুক্রবার লঙ্কান সরকার বিশাল ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ ও ব্যবসা পুনরুদ্ধারে এ অর্থ সহায়ক হবে বলে জানানো হয়েছে। দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনে ব্যয় ৭০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা দিয়েছেন এক শীর্ষ কর্মকর্তা।
রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিশানায়েকে বলেছেন, ২০২২ সালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট থেকে শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়ালেও দিতওয়ার ধাক্কা সামাল দিতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন।
এদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার পুনর্গঠনে অতিরিক্ত ২০ কোটি ডলার সহায়তার অনুরোধ বিবেচনা করা হচ্ছে। এটি ছাড়াও চলতি মাসে দেশটিকে তহবিলের চার বছরের ২৯০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩৪ কোটি ৭০ লাখ ডলারের এক কিস্তি ছাড় করা হবে।
লঙ্কান অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জীবনের ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চল থেকে নিরাপদ স্থানে জমি কিনে নতুন বাড়ি নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে সর্বোচ্চ এক কোটি রুপি দেওয়া হবে। প্রাণহানি বা স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ লাখ রুপি।
ডিএমসি সতর্ক করে জানিয়েছে, সামনে আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে। ফিলিপাইনের পূর্বদিকে নতুন ঝড়ও ঘনীভূত হচ্ছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার দুর্বল হয়ে পড়া অঞ্চলে আরও প্রভাব ফেলতে পারে।
