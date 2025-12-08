  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ায় আসাদের পতনের এক বছর, এখনো ফেরেনি স্থিতিশীলতা

প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরিয়ায় আসাদের পতন দিবস উদযাপন। ছবি: এএফপি

সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের পতনের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি এখনও স্থিতিশীলতা ও পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জের মুখে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানী দামেস্কের উমাইয়া স্কয়ারসহ দেশটির বিভিন্ন স্থানে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজও রয়েছে কর্মসূচির অংশ হিসেবে।

এক বছর আগে এই দিনে বিদ্রোহীদের অগ্রযাত্রায় রাজধানীতে পতনের পর আসাদ রাশিয়ায় পালিয়ে যান। এরপর বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের নেতা আহমেদ আল-শারা সিরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হন।

এদিন সকালে শারা দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে নামাজ পড়েন। সামরিক পোশাকে উপস্থিত থেকে তিনি বলেন, আমরা একটি ন্যায্য এবং শক্তিশালী সিরিয়া গড়ে তুলবো।

ক্ষমতায় এসে শারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও বড় পরিবর্তন এনেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, উপসাগরীয় দেশ ও তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছেন এবং আসাদের মিত্র ইরান ও রাশিয়া থেকে দূরে সরে গেছেন। এতে পশ্চিমাদের বহু নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

তবে দেশজুড়ে পরিস্থিতি এখনো অস্থির। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে, নতুন করে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সরকারের প্রতি অবিশ্বাস রয়ে গেছে।

উত্তর-পূর্বে কুর্দি প্রশাসন নিরাপত্তার কারণে যেকোনো উদযাপন নিষিদ্ধ করেছে। তারা বলছে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে।

দক্ষিণে দ্রুজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন চলছে, বিশেষ করে সোয়েইদা প্রদেশে, যেখানে কয়েক মাস আগে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বহু মানুষ মারা যায়।

নতুন সরকার সিরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে।

সূত্র: রয়টার্স

