ঝটিকা সফরে ফের কলকাতায় আসছেন মেসি, উন্মাদনায় ভাসছেন ভক্তরা

প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) কলকাতায় মেসির সফরের আগ মুহূর্তে আনন্দ মিছিল বের করে তার তরুণ ভক্তরা/ ছবি: এএফপি

ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসি আবারও ঝটিকা সফরে আসছেন কলকাতায়। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ১টা ৫০ মিনিটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও তার আগমন ঘিরে রাজারহাট-নিউটাউন এলাকায় জোরদার নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে।

এর আগে ২০১১ সালে কলকাতায় এসেছিলেন লিওনেল মেসি। সে সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঠে অনুশীলনও করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে তার দ্বিতীয়বারের মতো কলকাতা সফর।

এদিকে, মেসিকে একনজর দেখার আশায় ভক্তদের উন্মাদনাও তুঙ্গে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচনায় রয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের বাসিন্দা, পেশায় চা বিক্রেতা শিবশঙ্কর পাত্র, যিনি নিজেকে আর্জেন্টিনার ‘অন্ধ ভক্ত’ বলে পরিচয় দেন। তার কাছে আর্জেন্টিনা মানেই বিশ্বের সেরা ফুটবল দল, আর মেসি মানেই ভগবান।

ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্টিনার সমর্থক শিবশঙ্কর নিজের চায়ের দোকান থেকে বসতবাড়ি, সবই রঙ করেছেন আর্জেন্টিনার নীল-সাদা রঙে। দোকান ও বাড়ির সামনেই টাঙানো রয়েছে কয়েক ফুট উঁচু বিশাল আর্জেন্টিনার পতাকা। আর ঘরের প্রতিটি দেয়ালজুড়ে শুধু লিওনেল মেসির ছবি।

প্রতি বছর ছোট্ট চায়ের দোকানের সীমিত আয়ের মধ্যেও আলাদা করে টাকা জমিয়ে মেসির জন্মদিন পালন করেন শিবশঙ্কর। এ কারণে মাঝে মাঝেই কটূক্তিও শুনতে হয় তাকে।

এবার শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে কলকাতায় পা রাখছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না শিবশঙ্কর। তাই শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকালেই প্রিয় নায়ককে সরাসরি দেখার পরিকল্পনা তার। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের আনন্দে ভীষণ উচ্ছ্বসিত তিনি।

মেসির ছবিগুলো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে শিবশঙ্কর বলেন, আমার খুব ভালো লাগছে। শনিবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাকে আমি ভাই মনে করি, প্রতিবছর যার জন্মদিন পালন করি, যদিও তিনি জানেন না।

তিনি আরও বলেন, আমার কোনো নেশা নেই, শুধু মেসির খেলা দেখার নেশা। সামান্য আয় থেকে প্রতিদিন টাকা বাঁচাই শুধু তার জন্মদিন পালন করার জন্য। লোকে যা-ই বলুক, আমার কাছে মেসিই সেরা।

শুধু শিবশঙ্কর নন, তার একমাত্র মেয়ে নেহা পাত্র দাসও বাবার মতোই মেসিভক্ত। নেহার আশা, বাবা যেন তার ‘আইডলকে’ কাছ থেকে দেখতে পারেন, স্পর্শ করতে পারেন।

নেহা বলেন, বাবাকে ছোটবেলা থেকেই দেখেছি আর্জেন্টিনা আর ম্যারাডোনার ভক্ত। মেসির খেলা দেখলে বলতেন, এই ছেলেটি আর্জেন্টিনাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের পরিবারের বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়ার কথা থাকলেও ভিসাজনিত সমস্যার কারণে তা হয়নি। যে অর্থ দিয়ে বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, সেই টাকায় শিবশঙ্কর মেসির একটি মূর্তি বানান। বাবা মেসিকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন।

শনিবার মেসির সঙ্গে দেখা করতে গেলে শিবশঙ্কর কী উপহার নিয়ে যাবেন, তা গোপনই রেখেছেন নেহা পাত্র।

