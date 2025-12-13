সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
মাথায় গুলি লাগার পরও যেভাবে বেঁচে ফিরেছিলেন মালালা
মাথার এক পাশ ভেদ করে গুলি, মুহূর্তেই নিথর পুরো শরীর— চিকিৎসকদের ভাষায় এটি ছিল প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতি। তবুও বেঁচে গেছেন মালালা ইউসুফজাই। শুধু বেঁচেই যাননি, পরবর্তীসময়ে হয়ে উঠেছেন নারী শিক্ষার পক্ষে বৈশ্বিক আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ।
কেমন যাবে ২০২৬/ যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চয়তায় এশীয় দেশগুলোকে আরও কাছে টানবে চীন
এশিয়ার দেশগুলোর কাছে নিজেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে তুলে ধরতে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৎপরতা জোরদার করেছে চীন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির কারণে চীন এই সুযোগ কাজে লাগাতে চায় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
ট্রাম্পের মধ্যস্থতা বাতিল, সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা থাই প্রধানমন্ত্রীর
থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া যুদ্ধ বন্ধে সম্মত হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের এ দাবি নাকচ করে অল্প সময়ের ব্যবধানে কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণ শুরু করে থাইল্যান্ড। এবার কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে থাই সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল।
পোল্যান্ড-বেলারুশ সীমান্তে অবৈধ টানেল, বাংলাদেশিসহ আটক ১৮০
বেলারুশ সীমান্ত পার হয়ে অবৈধভাবে পোল্যান্ডে প্রবেশ করার সময় ১৮০ জনের বেশি বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। অভিবাসন প্রত্যাশীরা পোল্যান্ডের নরেভকা এলাকার ড্যামের নিচে খনন করা এক টানেলের মাধ্যমে দেশটিতে ঢুকেছিল।
বাংলাদেশি নাবিকসহ তেলবাহী ট্যাংকার আটক করলো ইরান
ওমান উপসাগরে একটি তেলবাহী ট্যাংকার আটক করেছে ইরান। ট্যাংকারটিতে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ১৮ জন নাবিক ছিলেন। ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে শনিবারের (১৩ ডিসেম্বর) মধ্যে এটিকে আটক করা হয়।
ভিআইপিদের ভিড়ে মেসিকে দেখতে না পেয়েই ক্ষেপে যান দর্শকেরা
ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসিকে দেখতে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (সল্টলেক স্টেডিয়াম) হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। কিন্তু ভিআইপিদের ভিড়ে তাকে খুঁজেই পাচ্ছিলেন না দর্শকেরা। আর তাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্টেডিয়ামে, শুরু হয় ভাঙচুর।
মেসিকে কলকাতায় আনা উদ্যোক্তা গ্রেফতার, দর্শকদের টাকা ফেরতের চিন্তা
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে কলকাতায় আনার উদ্যোক্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অব্যবস্থাপনার অভিযোগ আনা হয়েছে।
আদিবাসীদের অর্থ আত্মসাৎ, কারাগারে বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট লুইস আর্সেকে পাঁচ মাসের জন্য হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির আদালত। তার বিরুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর জন্য বরাদ্দ দেওয়া কোটি কোটি ডলার আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনেছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ/ ফেরত সেনাদের সংবর্ধনা, নিহতদের ‘জাতীয় বীর’ উপাধি দিলেন কিম
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে দীর্ঘ দিনের মিত্র রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল উত্তর কোরিয়া। এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেশ কিছু সেনাদের দেশে ফেরানো হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দেশটির রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কিম সরকার।
জনসন অ্যান্ড জনসনকে ৪ কোটি ডলার জরিমানা
জনসন অ্যান্ড জনসনের বেবি পাউডারের কারণে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন এমন অভিযোগ তোলা দুই জনকে মোট ৪ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কোম্পানিটিকে। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি জুরি রায় দিয়ে জানিয়েছেন।
