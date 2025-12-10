প্রতিশ্রুতি রেখেছেন ম্যাকেঞ্জি, দান করলেন ৭ বিলিয়ন ডলার

প্রতিশ্রুতি রেখেছেন ম্যাকেঞ্জি, দান করলেন ৭ বিলিয়ন ডলার
বিভিন্ন অলাভজনক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে এ বছর মোট ৭ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দান করেছেন ম্যাকেঞ্জি স্কট। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) নিজের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ দানের বিষয়ে জানিয়েছেন ম্যাকেঞ্জি। আগের বছরগুলোর তুলনায় ২০২৫ সালে তার ডোনেশনের পরিমাণ বেড়েছে।
তার ওয়েবসাইটে স্কট লিখেছেন, সংবাদে হয়তো এই অর্থের পরিমাণটিই বেশি আলোচিত হবে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচর্যা এবং ভালো থাকার কাছে যে কোনো অঙ্কের টাকার পরিমাণ খুবই ক্ষুদ্র।
স্কট জানিয়েছেন, তিনি ২০২৪ সালে ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৩ সালে ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার দান করেছেন। নতুন অনুদানসহ ২০১৯ সাল থেকে তার মোট দান করা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।
২৫ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষে ২০১৯ সালে জেফ বেজোসের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় ম্যাকেঞ্জির। বিচ্ছেদের পর তিনি অ্যামাজন-এর ৪ শতাংশ শেয়ারের মালিক হন। একই বছর তিনি দ্য গিভিং প্লেজ-এর সঙ্গে যুক্ত হন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার প্রাপ্ত সম্পদের অর্ধেক দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
ফোর্বস ম্যাগাজিনের তথ্য মতে, বর্তমানে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদের মালিক স্কট।
সূত্র : সিএনএন
কেএম