অস্ট্রেলিয়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
আদালতে মামলা দায়ের করা নোহ জোন্স এবং ম্যাকি নেইল্যান্ড/ ছবি : সিএনএন

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে সরকারের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। একই দিনে সরকারি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতে মামলা করেছে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী দুই জন। এদের একজনের নাম নোহ জোন্স এবং অন্যজন ম্যাকি নেইল্যান্ড।

ফ্রিডম এডভোকেসি গ্রুপের সহযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা আমলে নেওয়ার পর দেশটির হাইকোর্ট বিভাগ জানিয়েছে, নোহ ও ম্যাকির মামলার শুনানি আগামী বছরের শুরুতে হবে।

নোহ এবং ম্যাকি দাবি করছে— সরকারি এই নিষেধাজ্ঞা তাদের রাজনৈতিক মতপ্রকাশের অধিকার লঙ্ঘন করছে। তারা বলেন, বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমরা আমাদের গণতন্ত্র হারাচ্ছি। শিশুদের সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া কোনো সমাধান নয়।

অস্ট্রেলিয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে লাখ লাখ অ্যাকাউন্ট এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ১৬ বছরের কম বয়সীরা এখন থেকে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, থ্রেডস, এক্স, স্ন্যাপচ্যাট, কিক, টুইচ, টিকটক, রেডিট এবং ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করতে পারবে না।

সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের দিন দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বলেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি একটি গর্বের দিন।

সূত্র : সিএনএন

