বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ দেখতে যত খরচ হবে
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসন্ন আসরে গ্রুপ পর্বে ৪টির ৩টি ম্যাচই কলকাতায় খেলবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচগুলোর টিকিটের দাম ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট ও সেমিফাইনাল, সব মিলিয়ে বিভিন্ন স্তরের দর্শকদের জন্য রাখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরির টিকিট।
প্রথমবারের মতো আইসিসির টুর্নামেন্ট খেলতে আসা ইতালির বিপক্ষে বাংলাদেশের লড়বে ইডেনে।এই ম্যাচ লোয়ার ব্লক সি, এফ ও কেতে বসে দেখতে খরচ করতে হবে ২০০ রুপি। এছাড়া লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ ও জে–তেও দর্শকরা ২০০ রুপিতে টিকিট পাবেন। তুলনামূলক সাশ্রয়ী দামে খেলা দেখার সুযোগ থাকছে আপার ব্লকে, যেখানে বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১ ও এল১ ব্লকের টিকিটের দাম মাত্র ১০০ রুপি। এই ম্যাচের প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম ৪ হাজার রুপি। লোয়ার ব্লক বি ও এল–এ বসে খেলা দেখার জন্য লাগবে ১ হাজার রুপি।
ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও খেলবে বাংলাদেশ। এই দুই ম্যাচে প্রিমিয়াম হসপিটালিটি টিকিটের মূল্য ৫ হাজার রুপি, লোয়ার ব্লক বি ও এল–এর জন্য দিতে হবে ১ হাজার ৫০০ রুপি। লোয়ার ব্লক সি, এফ ও কে–এর টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার রুপি। লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ ও জে–এর টিকিট মিলবে ৫০০ রুপিতে। আপার ব্লকে বসে বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবা বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখার জন্য খরচ পড়বে ৩০০ রুপি।
এসকেডি/এএসএম