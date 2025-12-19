যুক্তরাজ্যের কারাগারে অনশন, ফিলিস্তিন অ্যাকশনের ৬ কর্মীর মৃত্যু ঝুঁকি
যুক্তরাজ্যের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিন অ্যাকশন-এর ছয় মানবাধিকার কর্মীর স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হয়েছে। অনশনরত ছয় বন্দি পর্যাপ্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না এবং তারা মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্যকর্মীরা। যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রতিবাদী সংগঠন ফিলিস্তিন অ্যাকশন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ৮০০ জনের বেশি চিকিৎসক, নার্স, থেরাপিস্ট ও কেয়ারগিভার দেশটির বিচারমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হয়েই কারাগারে থাকা তরুণ ব্রিটিশ নাগরিকদের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।
অনশনরত বন্দিরা হলেন, কেসার জুহরা, আমু গিব, হেবা মুরাইসি, তেউতা হক্সা ও কামরান আহমেদ। তাদের বয়স ২০–৩১ বছরের মধ্যে।
লন্ডনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জরুরি চিকিৎসক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক জেমস স্মিথ বলেন, সোজা কথা, অনশনকারীরা মারা যাচ্ছেন। তারা সবাই এখন সংকটজনক পর্যায়ে।
চিকিৎসক স্মিথ ব্যাখ্যা করেন, টানা তিন সপ্তাহ অনশনের পর শরীর শক্তির জন্য চর্বি ও অঙ্গ-টিস্যু ভাঙতে শুরু করে। দীর্ঘদিন না খেলে হৃদ্পেশি ক্ষয়, কিডনির কার্যকারিতা কমে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্বলতা ও হঠাৎ হৃদ্যন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।
তাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগে বলা হয়েছে, ব্রিস্টলে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কোম্পানি এলবিট সিস্টেমস–এর যুক্তরাজ্য শাখা এবং অক্সফোর্ডশায়ারের একটি আরএএফ ঘাঁটিতে ভাঙচুর ও অনুপ্রবেশের ঘটনায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। তবে চুরি ও সহিংস বিশৃঙ্খলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অনশনরতরা।
চলতি বছরের জুলাইয়ে ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুক্তরাজ্যের এ তালিকায় আইএসআইএল (আইএস)–এর মতো সংগঠনও রয়েছে। সংগঠনটির দাবি, যুক্তরাজ্য সরকার ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধে পরোক্ষভাবে জড়িত।
অনশনকারীদের দাবির মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিক জামিন, ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করা, ফিলিস্তিন অ্যাকশনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং এলবিটের সব স্থাপনা বন্ধ।
সূত্র: আল জাজিরা
কে এম