ইরানে বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা

ইরানে বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা
দেশের বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া পরিচালনা করেছে ইরান। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এ মহাড়া চালানো হয়েছে। চলতি মাসে দ্বিতীয় দফা ক্ষেপণাস্ত্র মহড়ার ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু।
এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, ইরানের বর্ধিত ক্ষেপণাস্ত্র প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন হুমকির বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ব্রিফ করার পরিকল্পনা করছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু। আগামী মাসে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা এই প্রোগ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হিসেবে দেখছেন এবং প্রয়োজনে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ নিতে সতর্ক করেছে।
পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতাকে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতার কারণ হিসেবে বিবেচনা করছে। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, ইরান যদি ইচ্ছা করে তবে এসব ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহন করতে পারে।
এ মাসের শুরুতে উপসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া চালিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ডস। ওই মহড়ায় বিভিন্ন কৃত্রিম লক্ষ্যবস্তুতে ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এছাড়া গত জুনে ইরানে ধ্বংস হওয়া পারমাণবিক স্থাপনা পুনর্নির্মাণ করার অভিযোগ করেছে ইসরায়েল।
সূত্র : ফার্স/ইরান ইন্টারন্যাশনাল
কেএম