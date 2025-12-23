  2. আন্তর্জাতিক

ইরানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, ইসরায়েলে গ্রেফতার রুশ নাগরিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এক রুশ নাগরিককে গ্রেফতার করেছে ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেত। ওই ব্যক্তি ইরানের গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে ইসরায়েলে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

শিন বেত জানিয়েছে, ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো-বিশেষ করে সামরিক স্থাপনা ও বন্দরসহ সংবেদনশীল স্থান গুলোর ছবি তুলে ইরানের গোয়েন্দা সংস্থাকে পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এ কর্মকাণ্ডের বিনিময়ে ডিজিটাল মুদ্রায় পারিশ্রমিক পেয়েছেন।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী আরও জানিয়েছে, ইরানের হয়ে কাজ করা গুপ্তচর নেটওয়ার্ক শনাক্ত ও ধ্বংস করতে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে সংস্থাটি। এসব ব্যক্তিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রলোভন কিংবা আদর্শিক বিশ্বাসের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

কয়েক দশক ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে এমন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করে আসছে ইরান ও ইসরায়েল। এমন কর্মকাণ্ডের অভিযোগে কয়েকজন মোসাদ সহযোগী্র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। এ গ্রেফতার ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিনের চলমান ‘শ্যাডো ওয়ার’ এ নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জুন মাসে ইরানের ভেতরে একাধিক স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরায়েল। এর প্রতিবাদে ইসরায়েলে শত শত মিসাইল নিক্ষেপ করে ইরান। ১২ দিনের এ যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তখন ইরানের পারমানবিক স্থাপনায় বোমা হামলা চালায় মার্কিন সামরিক বাহিনী।

সূত্র : এশিয়া ওয়ান

