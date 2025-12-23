সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
চীন শতাধিক আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র লোড করেছে বলে সন্দেহ
মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের এক খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন তাদের নতুন তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র সাইলো এলাকায় ১০০টিরও বেশি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র লোড করে থাকতে পারে।
ফের বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করলো ভারত
কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ফের দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করেছে ভারত।
লাওসে ১৪০ পর্যটক নিয়ে ফেরি দুর্ঘটনায় প্রাণহানি, নিখোঁজ অনেকে
দর্শনার্থীদের নিয়ে লাওসের মেকং নদীতে ফেরি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এতে একজন নারী ও একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। মূলত পর্যটকদের পরিবহণকারী ফেরিটিতে ১৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিল যাদের অধিকাংশই বিদেশি নাগরিক।
ইরানে বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা
দেশের বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া পরিচালনা করেছে ইরান। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এ মহাড়া চালানো হয়েছে। চলতি মাসে দ্বিতীয় দফা ক্ষেপণাস্ত্র মহড়ার ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু।
ভিসাসেবা বন্ধের জটিলতায় বিপাকে বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা
কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসের কাছে কয়েক দফায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ভারতের বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। যার জেরে ভিসা আবেদন কেন্দ্র অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনেও।
আশ্রয়প্রার্থীদের মামলা শুনানি ছাড়াই বাতিল করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রে হাজারো আশ্রয়প্রার্থীর (অ্যাসাইলাম) মামলা বাতিল করার উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে।
তুরস্কে কৃষি জমিতে বাড়ছে সিঙ্কহোল, উদ্বিগ্ন চাষিরা
তুরস্কের মধ্যাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি এলাকা কোনিয়া প্রদেশে দ্রুত হারে তৈরি হচ্ছে সিঙ্কহোল (ভূগর্ভে ধস)। কম বৃষ্টিপাত ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়াকেই এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন কৃষক ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।
ইসরায়েলে সেনাবাহিনীর রেডিও স্টেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত
সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগের মধ্যেই সেনাবাহিনী পরিচালিত রেডিও স্টেশন ‘গালেই জাহাল’ বন্ধের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল সরকার। প্রায় ৭৫ বছর ধরে সম্প্রচার চালিয়ে আসা এই রেডিওটি ইসরায়েলের অন্যতম পুরোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।
ভারতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে বোমা হামলার হুমকি, বিমানবন্দরে সতর্কতা
লন্ডন থেকে ভারতের হায়দ্রাবাদগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি প্লেনে বোমা হামলার হুমকি পাওয়া গেছে। এর জেরে প্লেনটি অবতরণের পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্ধারিত সব প্রক্রিয়া চালু করে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দর সূত্রে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
লন্ডনে ফিলিস্তিনের প্ল্যাকার্ড হাতে গ্রেফতার গ্রেটা থুনবার্গ
সুইডেনের জলবায়ু আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে গ্রেফতার করেছে যুক্তরাজ্যের পুলিশ। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ফিলিস্তিনিদের পক্ষে লন্ডনে একটি বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় তাকে আটক করা হয়েছে।
এমএসএম/এমএস