ভারতের বিরুদ্ধে আইসিসিতে নালিশ করবে পাকিস্তান
সামির মিনহাসের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতকে ১৯১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। ফাইনালের মাঠে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও এসিসির প্রধান মহসিন নাকভির মন্তব্যের পর সেটি গড়িয়েছে মাঠের বাইরেও। প্রথমে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ সরফরাজ আহমেদ ভারতীয় যুবাদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
এরপরই নাকভি জানান, আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানাবেন তিনি।
রোববারের ফাইনালে আগে ব্যাটিং করে পাকিস্তান ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করায়। জবাব দিতে নেমে ভারত ২৬.২ ওভারে মাত্র ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। ফলে ১৯১ রানের বড় জয় নিশ্চিত করে পাকিস্তান। ভারতকে হারিয়ে ১৩ বছর পর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ শিরোপা ঘরে তোলে পাকিস্তান। দ্বিতীয়বারের মতো দেশটি এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে মহসিন নকভি জানান, ফাইনালে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আচরণের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানো হবে।
সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নকভি বলেন, ‘অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বারবার পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের উসকানি দিয়েছে। পাকিস্তান এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানাবে। রাজনীতি ও খেলাধুলা সব সময় আলাদা রাখা উচিত।’
একই আলোচনায় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ সরফরাজ আহমেদ বলেন, ম্যাচে ভারতের আচরণ ছিল ‘খেলার চেতনার’ পরিপন্থী।
সরফরাজ বলেন, ‘ম্যাচ চলাকালে ভারতের আচরণ যথাযথ ছিল না এবং তা ক্রিকেটের চেতনার বিরুদ্ধে। তারপরও আমরা ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের সঙ্গে আমাদের জয় উদযাপন করেছি। ক্রিকেট সব সময় সঠিক মানসিকতায় খেলা উচিত। ভারত যা করেছে, তা তাদের নিজেদের আচরণই প্রতিফলিত করে।’
আইএন