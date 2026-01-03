ভেনেজুয়েলায় ডেল্টা ফোর্সের ধ্বংসাত্মক অভিযানের ভিডিও ভাইরাল

ভেনেজুয়েলায় ডেল্টা ফোর্সের ধ্বংসাত্মক অভিযানের ভিডিও ভাইরাল
প্রাকৃতিক সম্পদ তেলের মালিকানা, রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকেই ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মধ্যরাতে একটি স্বাধীন দেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করেছে মার্কিন বাহিনী।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) মধ্যরাতে ভেনেজুয়েলা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর তথ্য মতে, আরও আগেই এই অভিযান পরিচালনার জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার নির্দেশের পর সময় নিয়ে এ অভিযানের নিখুত পরিকল্পনা করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেছে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট ‘ডেল্টা ফোর্স’।
সফলভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য খ্যাতি আছে ডেল্টা ফোর্সের। পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে লাদেনকে হত্যায় ডেল্টা ফোর্সই নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে চার্লস বেকউইথ এ ডেল্টা ফোর্স গঠন করেছিলেন।
জোন্স আর্মামেন্ট রিসার্চ সার্ভিসেসের পরিচালক, সামরিক ও গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ এন. আর. জেনজেন জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এই অভিযানটি দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এমন অভিযানের জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা, নির্ভরযোগ্য তথ্য, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু এবং দক্ষতার প্রয়োজন।
এ অভিযানে অন্তত এক ডজন আধুনিক হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ হেলিকপ্টারগুলোকে ঘিরে আকাশে আরও অনেক যুদ্ধবিমান সক্রিয় ছিল। তবে অভিযানের আরও অনেক পরিকল্পনা থাকতে পারে।
সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, মাদক সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রেই মাদুরোর বিচার হবে বলে জানা গেছে।
