ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা
‘সশস্ত্র আগ্রাসন’ বলল রাশিয়া, সংলাপে বসার আহ্বান
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। এ ঘটনাকে মার্কিন ‘সশস্ত্র আগ্রাসন’ বলে আখ্যা দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এ ধরনের পদক্ষেপকে বৈধতা দেওয়ার জন্য যেকোনো ‘অজুহাতই অগ্রহণযোগ্য’ বলে জানিয়েছে মস্কো। এছাড়া ভেনেজুয়েলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে রাশিয়া।
একই সঙ্গে ভেনেজুয়েলার প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্ত করে দেশটির বলিভারীয় নেতৃত্বের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি ভেনেজুয়েলাকে স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার থাকতে হবে বলে জোর দিয়েছে রাশিয়া।
এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লাতিন আমেরিকাকে অবশ্যই ‘শান্তির অঞ্চল’ হিসেবে বজায় রাখতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি হলো উত্তেজনা আরও না বাড়ানো এবং সংলাপের মাধ্যমে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভেনেজুয়েলাকে তার ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং বাইরের কোনো ধ্বংসাত্মক বিশেষ করে সামরিক হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।
রাশিয়ার ফেডারেশন কাউন্সিলের উপ-স্পিকার কনস্টানতিন কোসাচেভ বলেছেন, ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকি ছিল না তাই দেশটির বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযানের কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে। কোনো একক দেশ বা ব্যক্তির আরোপিত সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হতে পারে না।
এ ঘটনায় আন্তর্জাতিক আইন স্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এইভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।
মার্কিন এ আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইরান,স্পেন এবং কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াজ-কানেল এবং কলাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো।
সূত্র : তাস/ সিএনএন
কেএম