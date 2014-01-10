মাদুরো সরকারের অন্য সদস্যদের কেন ধরতে যায়নি যুক্তরাষ্ট্র?

প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
মাদুরো সরকারের অন্য সদস্যদের ধরতে যায়নি যুক্তরাষ্ট্র/ ফাইল ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া

ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেলেও তার সরকারের অন্য কোনো সদস্যকে ধরতে যায়নি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্ন সামনে আসার কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এর আগে ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলোকে গ্রেফতারের জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনোর জন্য ঘোষণা করা হয়েছিল ১৫ মিলিয়ন ডলার।

সম্প্রতি সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছির। জবাবে তিনি বলেন, ‘ব্যাপারটা খুবই সহজ। আপনি গিয়ে সবাইকে একসঙ্গে ধরে ফেলতে পারবেন না।’

রুবিও বলেন, ‘আরও অনেককে ধরতে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী যদি দেশটিতে আরও বেশি সময় অবস্থান করতো, তাহলে কী ধরনের প্রতিরোধের মুখে পড়তে পারতো সেটি কল্পনা করতে পারেন?’

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকেই গুরুত্ব দিয়েছি এবং সেটিই অর্জন করেছি।’

জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান মন্ত্রীদের

এদিকে, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলাজুড়ে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলো এক ভাষণে জনগণের উদ্দেশে বলেন, ‘সবাই শান্ত থাকুন। আমাদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখুন। রাজনৈতিক ও সামরিক উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব পরিস্থিতি সামাল দেবে।’

জনগণকে হতাশায় না ভোগার আহ্বান জানিয়ে ভেনেজুয়েলান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শত্রু চায় আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ছড়াতে। জনগণ যদি শান্ত থাকে, তাহলে তাদের সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

এছাড়া, ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ বলেছেন, ভেনেজুয়েলা কোনো অবস্থায়ই আত্মসমর্পণ করবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা জয়ী হবো, কোনো দরকষাকষি করবো না, হাল ছাড়বো না।’

সূত্র: বিবিসি বাংলা, আল-জাজিরা
