এক বছরে ৭ দেশে হামলা চালিয়েছেন ট্রাম্প, ৬টিই মুসলিমপ্রধান

এক বছরে ৭ দেশে হামলা চালিয়েছেন ট্রাম্প, ৬টিই মুসলিমপ্রধান
ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে ‘শান্তির প্রেসিডেন্ট’ দাবি করলেও ২০২৫ সালে তার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পরিসংখ্যান ভিন্ন বাস্তবতার কথাই বলছে। অরাজনৈতিক সংঘাত পর্যবেক্ষণ সংস্থা আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডাটা (এসিএলইডি) জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তার প্রশাসন বিশ্বের অন্তত সাতটি দেশে সরাসরি বা অংশীদার হয়ে ৬২২ বার বোমা হামলা চালিয়েছে। সবশেষ শুক্রবার রাত থেকে ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে সরাসরি হামলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
যেসব দেশে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
সিরিয়া
গত ডিসেম্বরে সিরিয়ায় আইএসের তথাকথিত ৭০টি অবস্থানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। পালমিরায় মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়। ট্রাম্প একে ‘ভয়াবহ প্রতিশোধ’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
ইরান
গত ২২ জুন ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনা- নাতাঞ্জ, ইসফাহান ও ফোরদোতে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প দাবি করেন, এতে ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা বড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইরান কাতারে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালালেও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
ইরাক
মার্চে ইরাকের আল-আনবার প্রদেশে আইএসের শীর্ষ নেতা আবদাল্লাহ আবু খাদিজাকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প এই অভিযানকে ‘শক্তির মাধ্যমে শান্তি’ নীতির উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।
ইয়েমেন
২০২৫ সালের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ইয়েমেনে হুথিদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিমান ও নৌ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এসব হামলায় বন্দর, বিমানবন্দর ও সামরিক স্থাপনা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইয়েমেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, এতে শতাধিক বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে।
নাইজেরিয়া
গত ২৫ ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় আইএস সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো সরাসরি সামরিক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের দাবি, এতে একাধিক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। নাইজেরিয়ার সরকার অভিযানকে ‘সফল’ বললেও হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানায়নি।
সোমালিয়া
২০২৫ সালে সোমালিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার সংখ্যা অতীতের সব প্রশাসনকে ছাড়িয়ে গেছে। অন্তত ১১১ বার হামলা চালানো হয়েছে বলে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সংস্থার দাবি। এসব হামলায় বেসামরিক লোকজন, এমনকি শিশুও নিহত হয়েছে বলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
ভেনেজুয়েলা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ক্যারিবীয় সাগরে ভেনেজুয়েলাগামী নৌযানে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের দাবি, এসব নৌযান মাদক পাচারে জড়িত। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, এসব হামলায় অন্তত ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘সরকার পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র’ করার অভিযোগ তুলেছে।
মুসলিমপ্রধান দেশগুলোকে নিশানা
তথ্য-উপাত্ত বলছে, ২০২৫ সালে যে সাতটি দেশে ট্রাম্প হামলা চালিয়েছেন, তার মধ্যে ছয়টিই মুসলিমপ্রধান। কেবল ভেনেজুয়েলার বেশিরভাগ মানুষ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। শুক্রবার রাত থেকে তেলসমৃদ্ধ দেশটিতেও হামলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা
নির্বাচনী প্রচারে যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি যুদ্ধ থেকে বের করে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৫ সালে সাতটি দেশে ধারাবাহিক সামরিক অভিযান সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে স্পষ্ট বৈপরীত্য তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক সক্রিয়তা ২০২৬ সালে আরও নতুন সংকট তৈরি করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পর্যবেক্ষকরা।
সূত্র: আল-জাজিরা
