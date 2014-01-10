ভেনেজুয়েলায় ‍যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জেরে বিশ্ববাজারে বাড়লো সোনার দাম

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জেরে বিশ্ববাজারে বাড়লো সোনার দাম
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রভাব পড়েছে সোনার বাজারে। সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববাজারে সোনার দাম উঠেছে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে।
এদিন স্পট সোনার দাম ২ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৪৩৩ দশমিক ২৯ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত ২৯ ডিসেম্বরের পর থেকে সর্বোচ্চ। গত ২৬ ডিসেম্বর একবার সোনার দাম রেকর্ড ৪ হাজার ৫৪৯ দশমিক ৭১ ডলার স্পর্শ করেছিল।
এদিন ফেব্রুয়ারিতে ডেলিভারির জন্য মার্কিন সোনার ফিউচার চুক্তি ২ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৪৪৩ দশমিক ৭০ ডলারে পৌঁছেছে।
আরও পড়ুন>>
ভেনেজুয়েলা ‘চালাবে’ যুক্তরাষ্ট্র, ঢুকবে মার্কিন তেল কোম্পানি: ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার পরও বিশ্ববাজারে কমেছে তেলের দাম
এরপর কি তবে ইরান?
অন্য মূল্যবান ধাতুগুলোর মধ্যে স্পট রূপা ৪ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৭৬ দশমিক ১৮ ডলারে উঠেছে, যা ২৯ ডিসেম্বরের রেকর্ড ৮৩ দশমিক ৬২ ডলারের কাছাকাছি। প্লাটিনামের দাম ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ২১৮ দশমিক ৫০ এবং প্যালাডিয়াম ২ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৬৭২ দশমিক ৯৩ ডলার প্রতি আউন্সে পৌঁছেছে।
সোনার দাম বাড়ার কারণ
মার্কেটপালস বাই ওএএনডিএ-এর বিশ্লেষক জেইন ভাউদা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ভেনেজুয়েলা উত্তেজনার প্রভাব ‘সেফ হ্যাভেন’ হিসেবে সোনার চাহিদা আরও বাড়াচ্ছে। এটি বাজারে বিদ্যমান অনিশ্চয়তাকে আরও তীব্র করেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভেনেজুয়েলা যদি দেশটির তেলের শিল্প উন্মুক্ত করতে বা মাদক পাচারের পথ বন্ধ করতে মার্কিন প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তবে তিনি নতুন হামলার নির্দেশ দিতে পারেন। এছাড়া তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কলম্বিয়া ও মেক্সিকো যদি মাদক প্রবাহ কমাতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
ভাউদা আরও বলেন, ভেনেজুয়েলা অভিযানের পর ট্রাম্প প্রশাসনের মেক্সিকো সংক্রান্ত মন্তব্য বাজারে উদ্বেগ বাড়িয়েছে, যা সোনার চাহিদাকে স্বল্পমেয়াদে উঁচু রাখবে।
গত বছর সোনার দাম প্রায় ৬৪ শতাংশ বেড়েছে, যা ১৯৭৯ সালের পর সবচেয়ে বড় বার্ষিক বৃদ্ধি। এর পেছনে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানো, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শক্তিশালী ক্রয় এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে সম্পদ রাখাকে মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
সূত্র: রয়টার্স
কেএএ/