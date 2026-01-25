  2. আন্তর্জাতিক

ইরানে সামরিক হস্তক্ষেপ চায় না ফ্রান্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ইরানের পতাকা/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইরানে সামরিক হস্তক্ষেপ ফ্রান্সের কাছে অগ্রাধিকার নয় বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সশস্ত্র বাহিনীবিষয়ক মন্ত্রী।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে ফরাসি সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রী অ্যালিস রুফো বলেন, আমি মনে করি, আমাদের যেভাবেই সম্ভব ইরানি জনগণকে সমর্থন করা উচিত।

তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সামরিক হস্তক্ষেপ ফ্রান্সের পছন্দের পথ নয় এবং এই শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া ইরানি জনগণেরই দায়িত্ব।

রুফো বলেন, ইরানি সরকারের ব্যাপক ইন্টারনেট বন্ধের কারণে জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণ অপরাধগুলো নথিভুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইরানের ৯ কোটির বেশি মানুষ জানুয়ারির ৮ তারিখ থেকে কার্যত ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশজুড়ে বড় ধরনের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর কর্তৃপক্ষ এই ব্ল্যাকআউট আরোপ করে।

এই ইন্টারনেট বন্ধের আড়ালে বিক্ষোভকারীদের ওপর সহিংস দমন অভিযান চালানো হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে, এতে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। নরওয়েভিত্তিক এনজিও বলেছে, নিহতের চূড়ান্ত সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়াতে পারে।

রুফো বলেন, ইরানি জনগণ তাদের শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরানি জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ইরানিরাই, তাদের নেতা বেছে নেওয়া আমাদের কাজ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে ইরানে সামরিক হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। তবে পরে তিনি সেই অবস্থান কিছুটা নরম করেন।

অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে গত ২৮ ডিসেম্বর তেহরানে শুরু হওয়া বিক্ষোভ দ্রুতই একটি গণআন্দোলনে রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীরা ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে দেশ শাসন করে আসা ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা অপসারণের দাবি জানায়।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

