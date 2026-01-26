  2. আন্তর্জাতিক

নিজেদের ভূখণ্ড থেকে ইরানে হামলা চালাতে দেবে না আমিরাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নিজেদের ভূখণ্ড থেকে ইরানে হামলা চালাতে দেবে না আমিরাত
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো শক্তিকে ইরানে হামলা চালাতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে আমিরাতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ প্রতীকী ছবি (এআই দিয়ে তৈরি)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো শক্তিকে ইরানে হামলা চালাতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আমিরাতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানায় মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, তারা ইরানের বিরুদ্ধে কোনো হামলা নিজেদের ভূখণ্ড থেকে চালানোর অনুমতি দেবে না। মন্ত্রণালয় দেশটির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলে, কোনো শত্রুতাপূর্ণ সামরিক কার্যক্রমের জন্য দেশের ভূখণ্ড, জল ও আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত কোনো হামলার জন্য লজিস্টিক সমর্থনও দেবে না। পাশাপাশি তারা উল্লেখ করেছে, সংলাপ, উত্তেজনা হ্রাস, আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখানোই বর্তমান সংকট মোকাবিলার সেরা উপায়।

এদিকে, গত সপ্তাহে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের একটি ‘আর্মাডা’ (যুদ্ধজাহাজের বহর) উপসাগরের দিকে যাচ্ছে ও ইরানকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির কাছে আল ধাফরা বিমানঘাঁটিতে হাজার হাজার মার্কিন কর্মী অবস্থান করছেন, যা উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির একাধিক স্থাপনের মধ্যে একটি।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।