  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যে জনপ্রিয় এআই গার্ল ‘আমেলিয়া’, ছড়াচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
এআই গার্ল ‘আমেলিয়া’/ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

যুক্তরাজ্যে ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এআই নির্মিত স্কুলগার্ল ‘আমেলিয়া’। পার্পেল বর্ণের চুল, যুক্তরাজ্যের পতাকা হাতে নিজেকে ‘গথ গার্ল’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। মিম এবং ভিডিওর মাধ্যমে এই চরিত্রটি ফার-রাইট (ধর্ম বিদ্বেষী) বার্তা ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমেলিয়ার ভিডিওতে দেখা যায় সে লন্ডন বা হাউস অব কমন্সে হাটছে। ইংল্যান্ডের প্রতি দেশপ্রেম প্রকাশ করছে। তবে আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, এ চরিত্রটি ‘মিলিট্যান্ট মুসলিম’ বা ‘তৃতীয় বিশ্বের অভিবাসীর’ বিপদ নিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক বার্তা দিচ্ছে। একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, সে শুকুরের মাংস খাচ্ছে বলে ইসলামী পোশাকধারী একজন পুরুষ তাকে তিরস্কার করছে।

এই চরিত্রটির উৎপত্তি যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক। যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের অর্থায়নে তৈরি ‘পাথওয়েস:নেভিগেটিং দ্য ইন্টারনেট এন্ড এক্সট্রিমিসম’ নামের একটি ভিডিও গেমে আমেলিয়ার চরিত্রটি প্রথম দেখা গেছে। উদ্দেশ্য ছিল ১৩-১৮ বছর বয়সী যুবকদের ফার-রাইট চরমপন্থার প্রতি আকর্ষণ কমানো।

তবে এখনকার অনলাইন সংস্করণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমেলিয়ার যে চরিত্রটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এবং বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়: মাঙ্গা-স্টাইল, ওয়ালেস অ্যান্ড গ্রোমিট ভার্সন, এমনকি ফাদার টেড বা হ্যারি পটার চরিত্রদের সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিথ্যা সংলাপ সহ সবকিছুতে ফার-রাইট বার্তা ও বর্ণবাদী ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।

এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এক অজ্ঞাত একাউন্ট ৯ জানুয়ারি এক্স-এ আমেলিয়ার মিম প্রচার শুরু করে যা ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন বার দেখা হয়েছে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

কে এম

