  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপে থাকছেন দুই বাংলাদেশি আম্পায়ার

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বকাপে থাকছেন দুই বাংলাদেশি আম্পায়ার

নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ দল আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাচ্ছে না। এরপরই গুঞ্জন শুরু হয় বয়কট করছেন বাংলাদেশি এলিট প্যানেলের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত।

তবে সেসব যে কেবলই গুঞ্জন সেটিও প্রমাণ হয়েছে আইসিসির ঘোষিত আম্পায়ারের তালিকায় বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকতের নাম থাকায়। তব তিনি একা নন, আছেন আরেক বাংলাদেশি গাজি সোহেলও।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) আইসিসি প্রকাশ করেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকা।

পরে জানানো হবে সুপার এইট ও নকআউট পর্বের আম্পায়ার থাকছেন কারা। গ্রুপ পর্বে মোট ২৪ জন অফিসিয়াল অন-ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ম্যাচ অফিসিয়ালরা

ম্যাচ রেফারি: ডিন কস্কার, ডেভিড গিলবার্ট, রঞ্জন মাদুগালে, অ্যান্ড্রু পাইক্রফট, রিচি রিচার্ডসন, জাভাগাল শ্রীনাথ।

আম্পায়ার: রোল্যান্ড ব্ল্যাক, ক্রিস ব্রাউন, কুমার ধর্মসেনা, ক্রিস গ্যাফানি, অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক, রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ, রিচার্ড কেটলবোরো, ওয়েন নাইটস, ডোনোভান কচ, জয়ারামন মাদানাগোপাল, নিতিন মেনন, স্যাম নোগাজস্কি, কে এন এ পদ্মনাভান, আল্লাহুদ্দিন পালেকার, আহসান রাজা, লেসলি রাইফার, পল রাইফেল, ল্যাংটন রুসেরে, শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত, গাজী সোহেল, রডনি টাকার, অ্যালেক্স ওয়ার্ফ, রাভীন্দ্র উইমালাসিরি, আসিফ ইয়াকুব।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।