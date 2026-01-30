  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে আয়কর অভিযান, মানসিক চাপে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
স্ত্রীর সঙ্গে কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সিজে রয়/ ছবি: সামাজিক মাধ্যম

ভারতে বেঙ্গালুরুতে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সিজে রয়। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ৫৭ বছর বয়সে নিজ অফিসে তিনি আত্মহত্যা করেন। সম্প্রতি তার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানে আয়কর বিভাগের অভিযান চলছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার সীমন্ত কুমার সিং বলেন, আজ অশোকনগর থানার আওতাধীন এলাকায় একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। তাকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, গত দুই থেকে তিন দিন ধরে আয়কর বিভাগের একটি দল ওই কার্যালয়ে তল্লাশি চালাচ্ছিল। রয়ের পরিবারের সদস্যরা দেশের বাইরে থাকায় পুলিশ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে আয়কর বিভাগ সিজে রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় তার ঘোষিত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ ওঠে।

কনফিডেন্ট গ্রুপ দক্ষিণ ভারতের একটি পরিচিত রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান। কোম্পানির কার্যক্রম মূলত কেরালা ও কর্ণাটকে বিস্তৃত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বারবার আয়কর অভিযানের কারণে সিজে রয় মানসিক চাপে ভুগছিলেন।

কেরালার কোচির বাসিন্দা সিজে রয় রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পাশাপাশি মালয়ালাম চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন সি জে রয়। তিনি মোহনলাল অভিনীত বড় বাজেটের সিনেমা কাসানোভা এর প্রযোজক ছিলেন।

সূত্র: এনডিটিভি

