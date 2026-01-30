  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
জাগো গ্রাফিক্স

ইরানের বিপ্লবী গার্ডকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করলো ইইউ

মধ্যপ্রাচ্যে আরও একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার করছে যুক্তরাষ্ট্র। অঞ্চলজুড়ে উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করায় মার্কিন নৌবাহিনী সেখানে অতিরিক্ত একটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে বলে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় (২৯ জানুয়ারি) রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা।

ভিসা ছাড়াই চীনে ভ্রমণের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন ব্রিটিশ নাগরিকরা

এখন থেকে ভিসা ছাড়াই চীনে ভ্রমণ করতে পারবেন ব্রিটিশ নাগরিকরা। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এই তথ্য নিশ্চিত করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার।

ইউক্রেনে এক সপ্তাহের জন্য হামলা বন্ধ রাখবেন পুতিন: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইউক্রেনে চলমান চরম শীতে কিয়েভসহ বিভিন্ন শহরে এক সপ্তাহ হামলা করা থেকে বিরত থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই ঘোষণা স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

১৪ বছর পর বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পাকিস্তানে নামলো বিমান

দীর্ঘ ১৪ বছর পর পাকিস্তানে নামলো বাংলাদেশি ফ্লাইট। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে বাংলাদেশ বিমানের ‘বিইজি৩৪১’ নামের ফ্লাইটটি করাচির জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। চলতি মাসের শুরুর দিকেই জানানো হয়েছিল যে দুই দেশ ফের সরাসরি ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যুক্তরাজ্যকে সতর্ক করলেন ট্রাম্প

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যুক্তরাজ্যকে সতর্ক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া যুক্তরাজ্যের জন্য ‘খুবই বিপজ্জনক’।

ইরানে হামলায় আজারবাইজানের ভূমি-আকাশ ব্যবহারের সুযোগ নেই

ইরানের বিরুদ্ধে যে কোনো হামলার ক্ষেত্রে আজারবাইজানের ভূখণ্ড বা আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেইহুন বাইরামভ।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৫৫, এখনও নিখোঁজ ২৫

ইন্দোনেশিয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাতে ভয়াবহ ভূমিধসের এক সপ্তাহ পার হলেও এখনো ২৫ জন নিখোঁজ রয়েছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে হওয়া ওই ভূমিধসে এখন পর্যন্ত ৫৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেশটির পশ্চিম জাভা প্রদেশে এ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।

ইরানে হামলা চালাতে আকাবা উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন

ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের আশঙ্কা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী ইলাতের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত আকাবা উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ক্যান এ তথ্য জানিয়েছে।

এবার সরাসরি ইরানের পক্ষ নিলো তুরস্ক

ইরানের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের সামরিক হামলার তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে দেশটির পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করেছে তুরস্ক। এছাড়া ইরানের অভ্যন্তরীণ যে কোনও সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ইরানের জনগণের হাতেই থাকা উচিত। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর এসব মন্তব্য করেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান।

কে এম

