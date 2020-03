মুক্তি পেলেন জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লাহ প্রায় আট মাস পরে মুক্তি পেয়েছেন। জননিরাপত্তা আইনের (পিএসএ) অধীনে অভিযোগ প্রত্যাহার করার পরে মঙ্গলবার বন্দিদশা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

গত বছরের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করার পরে ওমর আব্দুল্লাহকে আটক করা হয়েছিল। এর আগে গত ১৩ মার্চ জম্মু-কাশ্মীরের আরেক সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। তবে এখনও আটক করে রাখা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের আরেক সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি সভানেত্রী মেহবুবা মুফতিতে।

মুক্তি পাওয়ার পর এক টুইট বার্তায় ওমর আবদুল্লাহ লেখেন, ‘২৩২ দিন পরে আমি হরি নিবাস ছাড়ছি আজ। এটা সম্পূর্ণ একটা নতুন পৃথিবী। ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট থেকে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ আলাদা।’

232 days after my detention today I finally left Hari Niwas. It’s a very different world today to the one that existed on 5th August 2019. pic.twitter.com/Y44MNwDlNz