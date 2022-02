‘মুম্বাইয়ে ৩ শতাংশ ডিভোর্সের জন্য দায়ী যানজট’

ভারতের মুম্বাই শহরের ৩ শতাংশ ডিভোর্সের জন্য দায়ী যানজট। সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেছেন মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের স্ত্রী অম্রুতা ফড়নবিশ।

রাস্তাঘাট ও যানজট নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্থানীয় সময় শনিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) তিনি বাণিজ্যিক শহরটিতে ডিভোর্সের জন্য যানজটকেই দায়ী করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তার এমন মন্তব্য রীতিমত ভাইরাল হয়ে গেছে।

#WATCH: BJP leader Devendra Fadnavis' wife Amruta Fadnavis says, "I'm saying this as common citizen. Once I go out I see several issues incl potholes,traffic. Due to traffic,people are unable to give time to their families & 3% divorces in Mumbai are happening due to it." (04.02) pic.twitter.com/p5Nne5gaV5