মুখ ফসকে ইরাকে আক্রমণকে ‘নৃশংস’ বললেন বুশ

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মুখ ফসকে যেন সত্যিটাই বেরিয়ে এসেছিল। ভুল করে তিনি ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানকে ‘নিষ্ঠুর’ ও ‘অযৌক্তিক’ বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি আসলে এমনটা বলতে চাননি। তিনি ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের কথা বলতে গিয়েই মুখ ফসকে ইরাকে মার্কিন হামলার কথা বলে ফেলেছেন। পরে অবশ্য তিনি তার সেই ভুল সংশোধন করেছেন।

কিন্তু মুখ থেকে একবার কোনো কথা বেরিয়ে গেলে তা শত চেষ্টা করলেও তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তিনি ভুল করে এমন মন্তব্য করলেও আসলে সত্যিটাই বলে ফেলেছেন। প্রকৃত অর্থে ইরাক যুদ্ধতো অযৌক্তিকই ছিল, যুক্তরাষ্ট্র সেটা স্বীকার করুক বা না করুক।

বুধবার (১৮ মে) যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে বুশ এমন বেফাঁস মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ‘রাশিয়ায় ভারসাম্যের অনুপস্থিতি এবং ইরাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নৃশংস হামলা একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ফলাফল। তিনি ইউক্রেন বলতে গিয়েই ইরাক বলে ফেলেছেন। তবে পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুশ মাথা নেড়ে বলেন, আমি আসলে ইউক্রেনের কথা বুঝিয়েছি।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তিনি কৌতুকের স্বরে এই ভুলের জন্য বয়সকে দোষারোপ করেন। এরপরেই উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়।

২০০৩ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে হামলা শুরু হয়। যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা রবার্ট ইনলাকেশ এক প্রতিবেদনে বলেন, মিথ্যা অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র এই হামলা চালিয়েছিল যেটা এখন অনেকটাই প্রমাণিত বলা যায়। দেশটিতে মার্কিন হামলায় ১০ লাখেরও বেশি ইরাকি নাগরিক প্রাণ হারায়।

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX