অনাথদের জন্য বেকারির কেক ‘ফ্রি’

মা-বাবাহারা শিশুদের জীবন কতটা কষ্টের, তা কেবল ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারেন। তাদের কাছে যেকোনো উৎসবের দিনও বর্ণহীন। অনাথ শিশুদের সেই ধূসর দিনগুলোকে কিছুটা রঙিন করার চেষ্টায় দারুণ উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের একটি বেকারি। মা-বাবাহারা শিশুদের জন্য বিনামূল্যে কেক দিচ্ছে তারা।

আইএএস কর্মকর্তা অবনীশ শরণ গত শুক্রবার (১২ আগস্ট) টুইটারে ওই বেকারির একটি নোটিশের ছবি প্রকাশ করেন। এরপর দ্রুতই ভাইরাল হয়ে যায় সেটি।

ছবিতে দেখা যায়, বেকারির ডিসপ্লে কাউন্টারে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েকটি কেক। তার পাশে একটি কাগজে হিন্দি ভাষায় লেখা, ‘ফ্রি! ফ্রি! ফ্রি! মা-বাবা নেই এমন ০ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য কেক ফ্রি!

Love and Respect for the Shop Owner.pic.twitter.com/aNcSfttPrV