যুক্তরাষ্ট্রেই হবে মাদুরোর ‘বিচার’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
যুক্তরাষ্ট্রেই হবে মাদুরোর ‘বিচার’/ গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের বিচার যুক্তরাষ্ট্রেই হবে। নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বন্ডি বলেন, মাদুরো ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘নার্কো-সন্ত্রাসবাদের ষড়যন্ত্র’, কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্র, মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অবৈধ দখল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহারের ষড়যন্ত্র।

পাম বন্ডি আরও বলেন, ‘তারা খুব শিগগির আমেরিকার মাটিতে, আমেরিকার আদালতে, আমেরিকান বিচারব্যবস্থার পূর্ণ কঠোরতার মুখোমুখি হবেন।’

এর আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ভেনেজুয়েলায় বড় ধরনের হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে মাদুরোকে কীভাবে আটক করা হলো বা তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার সরকারও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করেনি।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় মার-এ-লাগোতে সংবাদ সম্মেলন হবে বলেও জানান তিনি।

সূত্র: আল-জাজিরা
