ঢাক বাজিয়ে নেচে মাত করলেন মমতা

বছর ঘুরে আবারও এসেছে শারদীয় দুর্গাপূজা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এ ধর্মীয় উৎসব ঘিরে চলছে শেষ সময়ে প্রস্তুতি। এরই মধ্যে বুধবার তৃতীয়ায় পূজা উদ্বোধনে নিজেই ঢাক বাজাতে বাজাতে মণ্ডপে প্রবেশ করে এবং ডান্ডিয়া নাচে অংশ নিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তার এমন উৎযাপন নজর কেড়েছে সবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতার সেই ঢাক বাজানো ও নাচের মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

বুধবার কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে এক হাজারেরও বেশি পূজা উদ্বোধন করেন মমতা। কোথাও সশরীরে আবার কোথাও ভার্চুয়ালি পূজা উদ্বোধন করে সবাইকে জানান শারদ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী।

ওইদিন প্রথম আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের পূজা উদ্বোধন করেন তিনি। সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রাজনৈতিক বিরোধীদের উদ্দেশে মমতা বলেন, নিন্দুকেরা যা ইচ্ছে বলে যাক। কিছু যায় আসে না। কলকাতা সবচেয়ে নিরাপদ শহর। এবারের উৎসবের মৌসুমে রাজ্যের মুকুটে দুটি নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। দুর্গাপূজাকে হেরিটেজ ও পর্যটনে বাংলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি।

