এবার ফিফার টুইটে বাংলাদেশি ব্রাজিল সমর্থকদের উল্লাস

আর্জেন্টিনার সমর্থকদের উল্লাসের পর এবার ফিফার অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে জায়গা পেলো বাংলাদেশি ব্রাজিল সমর্থকদের বাঁধভাঙা উল্লাস। সোমবার রাতে ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড ম্যাচ চলাকালে ব্রাজিল সমর্থকদের বিশাল জমায়েত ও উল্লাসের কয়েকটি ছবি টুইট করে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

মঙ্গলবার (২৯ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ব্রাজিল সমর্থকদের ভিড় ও উল্লাসের কয়েকটি ছবি টুইট করে ফিফা লেখে, ফুটবল ছাড়া অন্য কিছু এত মানুষকে একত জায়গায় আনতে পারে না।

Nothing brings people together like football.



Huge crowds gathered in Dhaka, Bangladesh last night to see @CBF_Futebol beat @nati_sfv_asf in the #FIFAWorldCup. #FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/Nfrzngf0Ui