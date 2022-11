অ্যাপ স্টোর থেকে টুইটারকে সরিয়ে দিতে চায় অ্যাপল!

নিজেদের অ্যাপ স্টোর থেকে টুইটারকে ব্লক করার হুমকি দিয়েছে আইফোনের উদ্ভাবক ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাপল। সোমবার (২৮ নভেম্বর) একাধিক টুইটে জায়ান্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির নতুন মালিক ও সিইও ইলন মাস্ক অ্যাপলের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তোলেন।

তবে ঠিক কী কারণে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মোবাইল ফোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান টুইটারকে এমন হুমকি দিয়েছে তা পরিষ্কার করেননি ইলন।

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why