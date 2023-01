ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিশ্বের দীর্ঘতম নৌবিহার উদ্বোধন করলেন মোদী

ধৃমল দত্ত, কলকাতা: ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী বিশ্বের দীর্ঘতম বিলাসবহুল নৌবিহারের উদ্বোধন করলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশে হয়ে আসাম পর্যন্ত যাবে এই নৌবিহার। এর মাধ্যমে ভারতের ভারতের পর্যটনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার (১৩ জানুয়ারি) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গঙ্গা বিলাস নৌবিহারের উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ‘গঙ্গা নদীতে বিশ্বের দীর্ঘতম নৌবিহার উদ্বোধন একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। এটি ভারতের পর্যটনে নতুন যুগের সূচনা করবে।’

আরও পড়ুন>> দীর্ঘতম নৌবিহার গঙ্গা বিলাসের ভেতরটা কেমন?

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘এই সেবা দেশটির পর্যটন খাতকে উৎসাহিত করবে এবং নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে।’

Beginning of cruise service on River Ganga is a landmark moment. It will herald a new age of tourism in India. https://t.co/NOVFLFrroE