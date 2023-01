বই লিখে প্রিন্স হ্যারির বিশ্বরেকর্ড

বই লিখে বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন ব্রিটিশ রাজপুত্র হ্যারি। তার আত্মজীবনী ‘স্পেয়ার’-এ উঠে আসা বিভিন্ন তথ্য একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। এবার নন-ফিকশন ক্যাটাগরিতে প্রথম দিনের বিক্রিতে বিশ্বরেকর্ড গড়লো প্রিন্স হ্যারির বই। গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রকাশের প্রথম দিনেই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় স্পেয়ারের ১৪ লাখ ৩০ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। এর আগে নন-ফিকশন বই হিসেবে প্রথম দিনে সর্বোচ্চ বিক্রি রেকর্ড ছিল সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চতুর্থ বই ‘এ প্রমিজড ল্যান্ড’-এর। ২০২০ সালে প্রকাশিত বইটি প্রকাশের দিন ৮ লাখ ৮৭ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল।

প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী গত ১০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পাঁচদিন আগেই স্পেনে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এতে উঠে এসেছিল ব্রিটিশ রাজপুত্রের মাদকসেবন, বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে মারামারি, সৈন্য হিসেবে আফগানিস্তানে ২৫ জনকে হত্যার মতো ঘটনাগুলো। এগুলো নিয়ে বিশ্ব গণমাধ্যমে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়।

ধারণা করা হচ্ছে, ফাঁস হয়ে যাওয়া রসালো খবরগুলোর কারণেই স্পেয়ারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং সে কারণে বিক্রিও হয়েছে বেশি।

Congratulations to Prince Harry whose memoir 'Spare' has become the fastest-selling non-fiction book of all time https://t.co/UWIQIcB0cA