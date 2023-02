দেবতার আসনে ইলন মাস্ক, করা হলো ‘পূজা’

বলা বাহুল্য, ভারতে বিলিয়নেয়ার ইলন মাস্কের উল্লেখযোগ্য সংখক ভক্ত রয়েছেন। তারা প্রতি মুহূর্তে ইলনকে অনুসরণ করেন। বিশ্বের শীর্ষ ধনীর পাগলাটে ভক্ত থাকাটা একেবারেই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি যেন সব সীমা পার করে ফেলেছে।

জানা যায়, ইলন মাস্কের জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রশংসা জানাতে বিশেষ ‘পূজা’ আয়োজন করে বেঙ্গালুরুর কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। সে আয়োজনের একটি ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে।

SIFF members are worshipping guru @elonmusk in Bengaluru, India for purchasing Twitter and allowing men to express their views against the oppression of authorities.@realsiff pic.twitter.com/hXQcflJsKd