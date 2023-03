মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করার ভিডিও প্রকাশ

সম্প্রতি কৃষ্ণসাগরে একটি মার্কিন নজরদারি ড্রোন ভূপাতিত করেছে রাশিয়া। এই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে পেন্টাগন। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, অনিরাপদভাবে মার্কিন ওই ড্রোন ভূপাতিত করে রুশ যুদ্ধবিমান। খরব আল-জাজিরার।

প্রকাশিত ৪২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গেছে, মার্কিন ড্রোন এমকিউ-৯ এর পেছন থেকে উড়ে আসছে রাশিয়ান সু-২৭ বিমান। এরপর যুদ্ধবিমানটি ড্রোনটিকে লক্ষ্য করে তেল নিক্ষেপ করে। এতেই ড্রোনটি ধ্বংস হয়।

The US released a video filmed by the drone that was forced to crash in the Black Sea after it was intercepted by two Russian fighter jets in international airspace



: https://t.co/H2hj0LkiIi pic.twitter.com/E4Su5r2eDn