ইমরান খান বেরোতেই এলাকায় ১৪৪ ধারা, বাড়ির ভেতর পুলিশ

ইমরান খান আদালতের শুনানিতে অংশ নিতে ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হতেই তার জামান পার্কের বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়েছে পুলিশ। এসময় পিটিআই কর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবর জিও নিউজের।

এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারা গুলিও চালিয়েছেন। তবে কেউ আহত হননি।

ইমরান খানের বাড়ির আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। জড়ো হওয়া সবাইকে ওই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পিটিআই। দলটির সমর্থকদের দলবেঁধে স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামান পার্কের বাড়িটি ঘিরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

They’re now trying to enter Chairman’s house where only Bhusra Bibi is present. We don’t even see these kinds of acts in Martial laws!! #چلو_چلو_عمران_کے_ساتھ pic.twitter.com/V9SurUEPGP

এর আগে, বাড়িটি তল্লাশির জন্য পুলিশ প্রশাসন ও পিটিআই’র মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছিল।

শর্ত অনুসারে, পুলিশের তদন্ত ও তল্লাশিতে সহযোগিতা করবে পিটিআই। এছাড়া, গত ১৪ ও ১৫ মার্চ দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তেও সহযোগিতা এবং জনসমাবেশ আয়োজনের আগে পুলিশকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছিল দলটি।

Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment.