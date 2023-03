ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি টের পেলেন টিভি উপস্থাপকও

পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতের উত্তরাঞ্চলে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মঙ্গলবার (২১ মার্চ) সন্ধ্যায় পাকিস্তানে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত ৯ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের সময় স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলে খবর পড়ছিলেন এক সংবাদকর্মী। হঠাৎই কেঁপে উঠে ওই ভবনটি। তবে ঝাঁকুনি টের পেলেও সাহসের সঙ্গে খবর পড়তে থাকেন সেই সাংবাদিক।

সংবাদ উপস্থাপকের সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। ৩১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে পেশওয়ারের ভূ-কম্পনের ঝাঁকুনি ধরা পড়ে।

টুইটারে ওই উপস্থাপকের ভিডিও শেয়ার করে একজন লিখেছেন, ভূমিকম্পের সময়ও সাহসের সঙ্গে সংবাদপাঠ চালিয়ে যাচ্ছেন এ উপস্থাপক।

পাকিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ওই ভূমিকম্পে আরও অন্তত ১৬০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ভূ-কম্পন অনুভূত হয়েছে ইসলামাবাদ, লাহার, রাওয়ালপিন্ডি, পেশওয়ারসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রদেশে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের শহর জুরম থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিকে, পাকিস্তান ও তাজিকিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায়।

