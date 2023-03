মোদীর গাড়ির দিকে ছোটা যুবককে আটকালো পুলিশ, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

ভারতের কর্ণাটকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তায় বড় ত্রুটি দেখা গেলো। এবার রোড শো চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে (গাড়ি বহর) ঢোকার চেষ্টা করলেন এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। যদিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগেই ওই যুবককে আটকে দেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

শনিবার (২৫ মার্চ) কর্ণাটকে নির্বাচনী জনসভা ছিল নরেন্দ্র মোদীর। জনসভা শেষে একটি রোড শো করেন মোদী। সেই রোড শো চলাকালীনই মোদীর কনভয়ে এক যুবক ঢোকার চেষ্টা করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

