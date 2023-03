দর্শকের দিকে ঢিল ছুড়লো বাচ্চা শিম্পাঞ্জি, শায়েস্তা করলো মা

দুষ্টুমি করেছে সন্তান, শাসন করলো মা। কড়া শাসনের সেই ভিডিও ভাইরাল হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। যা দেখে নেটিজেনদের অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। কারণ এ শাসন কোনো মানবশিশুর মায়ের নয়, বরং সন্তান ও মা হলো চিড়িয়াখানার দুই শিম্পাঞ্জি।

হ্যাঁ, শিম্পাঞ্জি মায়ের সন্তানকে শাসন করার মজার এ ভিডিও ভাইরাল হয়েছে টুইটারে। বৃহস্পতিবার (২৩ মার্চ ভিডিওটি) টুইট করেন ভারতীয় বন বিভাগের কর্মকর্তা সুশান্ত নন্দা। ক্যাপশানে তিনি লেখেন, শিশু ঢিল ছুড়ছে দর্শকদের দিকে, আর তাই মা শাসন করছেন। ওরাও আমাদের মতো। মা-বাবাই পারেন বাচ্চাদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন।

Kid throwing stones at visitors taken to task…



They are just like us.

It’s the parents who teaches the real Manners! pic.twitter.com/AhJiOVcn5x