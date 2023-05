ক্যানসার আক্রান্ত ভক্তের শেষ ইচ্ছা পূরণ করলেন শাহরুখ খান

অবশেষে স্বপ্নপূরণ হলো শিবানী চক্রবর্তীর। ক্যানসারে আক্রান্ত এ বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছা ছিল বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের সঙ্গে একবার দেখা করা, তার সঙ্গে কথা বলা। সেই ইচ্ছা পূরণ করলেন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এ অভিনেতা। সামনাসামনি না হলেও শিবানীর সঙ্গে ভার্চুয়ালি সাক্ষাৎ করেছেন শাহরুখ খান। কথা দিয়েছেন, এরপর কলকাতায় আসলে অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করবেন। এমনকি তার হাতের রান্নাও খাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার খরদহের দক্ষিণ পল্লী কালীমন্দির এলাকার বাসিন্দা শিবানী চক্রবর্তী। বয়স ৬০ বছর। তার শরীরে বাসা বেঁধেছে মরণব্যাধি ক্যানসার। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, হাতে খুব বেশি সময় নেই।

এ অবস্থায় শিবানী জানান, তার শেষ ইচ্ছা প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খানকে কাছ থেকে দেখা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তার মেয়ে প্রিয়া চক্রবর্তী। সেই খবর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এভাবে খবরটি পৌঁছে যায় বলিউড বাদশাহর কাছেও। তারপর ক্যানসার আক্রান্ত ভক্তের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে মোটেও সময় নষ্ট করেননি তিনি। মুম্বাইয়ের বাড়ি মান্নাত থেকে শিবানীর কাছে ভিডিও কল করেন কিং খান। দু’জনের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট কথা হয়েছে।

প্রিয়া চক্রবর্তী জানান, শাহরুখ খান আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই কথা বলেছেন মায়ের সঙ্গে। তার শরীরের খোঁজখবর নিয়েছেন। চিকিৎসকরা কী ধরনের চিকিৎসা করছেন সব খোঁজ নিয়েছেন শাহরুখ খান এবং মায়ের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

