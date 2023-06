ভাড়াটিয়াকে ব্যবসার জন্য ১০ লাখ টাকা দিলেন বাড়িওয়ালা!

আজকালকার দিনে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটিয়ার সুসম্পর্ক খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে। বাড়িওয়ালারা সুযোগ পেলেই ভাড়াটিয়ার পকেট কাটার চেষ্টা করেন, এমন অভিযোগ শোনা যায় অহরহ। নানা বিষয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ হয়ে উঠেছে নিয়মিত ঘটনা। সেখানে ভাড়াটিয়াকে ব্যবসা করার জন্য ১০ লাখ টাকা দিচ্ছেন বাড়িওয়ালা, এমন দৃশ্য ভাবাই দুষ্কর! কিন্তু সম্প্রতি এমন ঘটনা ঘটেছে ভারতের বেঙ্গালুরুতে।

ভারতের সিলিকন ভ্যালিখ্যাত শহরটিতে সম্প্রতি এক ভাড়াটিয়ার স্টার্টআপে ১০ হাজার মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন তার বাড়িওয়ালা। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। অদ্ভুত এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই শেয়ার করেছেন সেই ভাড়াটিয়া।

জানা যায়, পবন গুপ্ত ‘বেটারহাফএআই’ নামে একটি অ‍্যাপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী। এটি অবিবাহিতদের জন্য এআই পরিচালিত একটি বিয়ের অ্যাপ। গত শুক্রবার (২ জুন) পবন তার বাড়িওয়ালার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের একটি স্ক্রিনশট টুইটারে শেয়ার করেছেন।

কথোপকথনে বাড়িওয়ালা পবনের স্টার্টআপের ওপর আস্থা প্রকাশ করে বলেন, আমি আপনার জন্য বিনিয়োগ করছি। এসময় পবনের সাফল্যে কামনা করে তিনি লেখেন, আপনার জন্য শুভকামনা এবং আশা করি আপনি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাবেন। উত্তরে পবন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ‘ধন্যবাদ’ জানান।

In a tough business landscape, I found an unexpected investor in my landlord. He recently invested $10K in my startup @betterhalfai. Truly amazed by the entrepreneurial spirit everyone in Bangalore shows. Silicon Valley of India for a reason. #peakbengalurumoment pic.twitter.com/IfzUn0lPkl