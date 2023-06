হত্যাকাণ্ডের খবর লাইভ সম্প্রচারের সময় পেছনে নারীর ড্যান্স

হত্যাকাণ্ডের খবর লাইভ সম্প্রচার করছিলেন এক নারী সাংবাদিক। এ সময় তার পেছনে এসে ড্যান্স শুরু করেন অন্য এক নারী। অর্থাৎ তিনি উল্লাস করেন। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য ইংল্যান্ডের নটিংহামে।

স্কাইনিউজের এই ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই ওই নারীর সমালোচনা করে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়েছেন।

A perfect representative of the #woke, fatass, egomaniac, global #left:



'Absolutely disgraceful!' Fury as 'vile' woman jumps into shot during live Sky News report into tragic Nottingham murders and starts dancing and waving her arms pic.twitter.com/ezLiQRIafk