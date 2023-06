মোদী-বাইডেনের আসন্ন বৈঠক কেন গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশের সম্পর্ক কী?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক বিরল সম্মান পেতে চলেছেন, যা তাকে উইনস্টন চার্চিল বা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে এক কাতারে বসিয়ে দেবে। মূলত সেদিন দুপুরে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে মোদীর, যে গৌরব চার্চিল, ম্যান্ডেলা বা হাল আমলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ছাড়া আর কেউই পাননি।

শুধু তা-ই নয়, এই সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্টলেডি জিল বাইডেনের আমন্ত্রণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার হোয়াইট হাউসে আপ্যায়িত করা হবে। নরেন্দ্র মোদীর সম্মানে বাইডেন দম্পতি শুধু নৈশভোজই দিচ্ছেন না, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে একান্তে ও প্রতিনিধি পর্যায়ে একাধিকবার বৈঠকেও বসছেন।

দিল্লি ও ওয়াশিংটনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফরকে ভারত যে একটি ‘মাইলস্টোন’ বলে বর্ণনা করছে, তাতে তা-ই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ব্রিটিশ সাময়িকী ‘দ্য ইকোনমিস্ট’ও আসন্ন এই সফরের পটভূমিতে লিখেছে, ভারত যদিও পশ্চিমাদের পছন্দ করে না, তবু যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তারা আজ অপরিহার্য। আর মোদীর এই সফরে তারই প্রতিফলন ঘটতে চলেছে।

India does not love the West. But America needs it—and the two countries’ relationship may be the most important transaction of the 21st century https://t.co/oGBedf5U1z pic.twitter.com/YZRGUQkCZH