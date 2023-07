সৌদি আরবে হজপালনে গিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভির। তবে এসময় রাষ্ট্রপতির পাশে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে দেখে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তিনি। কারণ, তারা ছোটবেলার বন্ধু এবং দীর্ঘ ৬০ বছর পর দেখা হলো দুজনের। সেই উচ্ছ্বাসের কথা টুইটারে নিজেই জানিয়েছেন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট।

আরিফ আলভি গত সোমবার (৩ জুলাই) টুইটারে দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিতে মহানবি (সা.)-এর রওজার সামনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের পাশে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টকে।

Good meetings with Bangladesh President Mr Shahabuddin in Mecca, Mina & Madina. Below at Roza-e-Rasool. In white is my childhood friend Mr Salman Rehman, now Member Parliament, Minister & Advisor in BD. We met after 60 yrs. Blessings of Allah will do wonders for our relationship. pic.twitter.com/9QyDCLHixj

টুইটে তিনি বলেন, মক্কা, মিনা ও মদিনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দারুণ সাক্ষাৎ হয়েছে। রওজা-ই-রসুলের নিচে সাদা পোশাকে আমার ছোটবেলার বন্ধু সালমান এফ রহমান। ৬০ বছর পরে আমাদের দেখা হলো। আল্লাহর আশীর্বাদ আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কাজ করবে।

আরও পড়ুন>> বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর নির্দেশ পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের

হজ করতে গিয়ে ‘বাল্যবন্ধু’ আরিফ আলভির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা জানিয়েছেন সালমান এফ রহমানও। এক টুইটে তিনজনের (রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন, আরিফ আলভি ও সালমান এফ রহমান) ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, মসজিদে নববিতে আরিফ আলভির সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। আমাদের যখন শেষবার দেখা হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল ১২ বছর। (এই সাক্ষাৎ) শৈশবের অনেক স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।

Pleasure meeting @ArifAlvi President of Pakistan in Masjid Nabawi. I was 12 years old when we last met. Brought back lots of fond childhood memories. I said to him we need an apology for 1971 in order to improve relations. We prayed for the welfare of the Ummah in the holy site. pic.twitter.com/VTSVw1v87m